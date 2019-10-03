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Автопортал 100.ks.ua

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Сколько украинцам нужно копить на покупку Б/У автомобиля?

Сколько украинцам нужно копить на покупку Б/У автомобиля?

Автопортал 100.ks.ua сделал опрос дилеров Херсонской области и собрал статистику, сколько же времени нужно собирать деньги, среднестатистическому украинцу, что бы купить современное авто? Мы посчитали, сколько лет нужно собирать деньги, что бы украинец со средними достатками купил одну из самых популярных моделей авто.

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