Педофилы в Челябинске: они есть

Продолжение. Начало здесь Предъявление обвинения в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних генеральному директору одного из крупнейших предприятий города — Челябинского электрометаллургического комбината — 72-летнему Павлу Ходоровскому буквально взорвало население Челябинской области.
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