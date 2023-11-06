Арабские хлопки по Базам Штатов После эскалации палестино-израильского конфликта, мирным донором которого выступили Соединенные Штаты, Запад оказался на линии огня.
Иран хлопает по базе США, Россия и Китай молчат, скрытое соучастие?
Комментарии
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Владимир Негода
наши воевали , воевали в Сирии , а базы там почему - то там Американские ! может кто объяснит ?
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2 д.
Зоя Копань
Запросите в Яндексе карту Сирии с базами США и там увидите сколько баз амеров, баз боевиков и наших..
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5 час.
Зоя Копань
А потому что мы не Израиль, где уничтожается все население, и нам ещё с этими людьми на этих территориях жить
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5 час.
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