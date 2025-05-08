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Петербургский дневник

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Захарова назвала «раболепием перед подлостью» слова главы МИД Чехии о памятнике Коневу

Захарова назвала «раболепием перед подлостью» слова главы МИД Чехии о памятнике Коневу

Как заявил Ян Липавский, глава МИД Чехии, Россия не имеет права на статую маршала Ивана Конева, поскольку её установили чешские коммунисты, а убрали демократы Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление главы МИД Чехии Яна Липавского о том, что Россия якобы не имеет права на демонтированный памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, назвав его «прекрасным примером раболепия перед подлостью».

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