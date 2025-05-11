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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев вышел в 1/8 финала на всех грунтовых «Мастерсах» в сезоне

Медведев вышел в 1/8 финала на всех грунтовых «Мастерсах» в сезоне

Россиянин вышел в 1/8 на третьем «Мастерсе» подряд – ранее он доходил до этой стадии в Монте-Карло и Мадриде.

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