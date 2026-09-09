Одинокий пенсионер пытался вылечить кота и остался с долгом в 700 тысяч

Суду не очень было понятно, насколько целесообразны такие расходы и как можно потратить на кота такие деньги В Челябинске 71-летний пенсионер до последнего надеялся спасти своего кота, с которым прожил 15 лет, и брал кредиты, чтобы оплатить лечение в ветклинике, пишет "КП-Челябинск".