Школьники 8 — 9 классов перешли на новые учебники по истории

С 1 сентября ученики 8 — 9 классов перешли на новые учебники истории. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко.
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