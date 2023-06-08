КРЫМ ДОМА

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  • Александр
    Да всё сделали  считаю правильно с венгерской стороны,даже если это всё смотриться именно так,то просто так происходи...Отличный троллинг...
  • demyr150648
    Сорная нация. Надо их туркам отдать в зад обратно.Захарова назвала ...
  • Лев Добрый
    А зачем с ними дипломатические отношения иметь, они даже при коммунистах вели себя, как идиоты!👀🖕👈👍👍👍Захарова назвала ...

«Выведет из строя любой танк НАТО на расстоянии до 100 километров»

«Выведет из строя любой танк НАТО на расстоянии до 100 километров»

Вчера 4,9K прочитали Источник изображения: соцсети Российский оборонный комплекс всегда славился передовыми разработками, очередную новинку для наших военных готовят специалисты корпорации «Ростех», а именно специалисты тульского КБ Приборостроения.

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