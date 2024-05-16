Минобороны: силы ПВО сбили в Белгородской области «Ольха», «Точка-У» и БПЛА

Украинские военные ночью 16 мая пытались атаковать Белгородскую область. В регионе ликвидировали снаряды реактивной системы залпового огня «Ольха», ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У» и беспилотник, сообщило Минобороны России.
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