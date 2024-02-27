В Пентагоне сообщили о проблемах с модернизацией армии из-за непринятого бюджета

Факт того, что Конгресс Соединенных Штатов по-прежнему не принял бюджет на данный финансовый год, серьезным образом бьет по стремлениям американского Министерства обороны в модернизации Вооруженных сил США.
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