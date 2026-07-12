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Макс Холлоуэй: «После травмы Конор кричал, чтоб я продолжал драться»

Макс Холлоуэй рассказал, что говорил Конор Макгрегор во время боя. «Я говорил рефери, что он травмирован, надо заканчивать.

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