Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал, в частном жилом домовладении выбиты окна и посечен забор, также поврежден легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом.
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