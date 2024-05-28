Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал, в частном жилом домовладении выбиты окна и посечен забор, также поврежден легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом.