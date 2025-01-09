Китай: Антисубсидиарное расследование ЕС привело к торговым и инвестиционным барьерам

Меры, принятые Европейским союзом в ходе расследования, проводившегося в отношении китайских предприятий на основании "Правил по иностранным субсидиям", привели к созданию торговых и инвестиционных барьеров, заявили в Министерстве коммерции КНР в четверг, сообщает romanian.