Китай: Антисубсидиарное расследование ЕС привело к торговым и инвестиционным барьерам

Меры, принятые Европейским союзом в ходе расследования, проводившегося в отношении китайских предприятий на основании "Правил по иностранным субсидиям", привели к созданию торговых и инвестиционных барьеров, заявили в Министерстве коммерции КНР в четверг, сообщает romanian.
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