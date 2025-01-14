Водитель "Нивы Шевроле" погиб после "встречи" с опорой ЛЭП Смертельное ДТП произошло в Новониколаевском районе.
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Водитель "Нивы Шевроле" погиб после "встречи" с опорой ЛЭП Смертельное ДТП произошло в Новониколаевском районе.