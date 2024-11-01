Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Цели Путина намного реалистичнее украинских хотелок – Карасев

Цели Путина намного реалистичнее украинских хотелок – Карасев

Как заканчивать украинскую войну, не знает никто. Об этом в интервью израильскому интернет-каналу Вальдман-LINE заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Misha Glusch
довольствуйся тем, что мы предложим, бородавочник
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16 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
только капитуляция укро нациской  Украины  приведёт к миру !Россия  достигнет све свои цели по СВО!
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16 час.
Кот Рыжый
Запад мечтает сохранить фашистский режим на Укропии. Для нас это не приемлемо. И по территориям, Новороссия должна войти в состав России! Полностью!
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14 час.

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