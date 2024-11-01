довольствуйся тем, что мы предложим, бородавочник

только капитуляция укро нациской Украины приведёт к миру !Россия достигнет све свои цели по СВО!

Кот Рыжый

Запад мечтает сохранить фашистский режим на Укропии. Для нас это не приемлемо. И по территориям, Новороссия должна войти в состав России! Полностью!