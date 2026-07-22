Страна и люди
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Страна и люди

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Володин предложил депутатам Госдумы военные сборы вместо отпусков

Володин предложил депутатам Госдумы военные сборы вместо отпусков

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил организовать для депутатов военные сборы вместо традиционных отпусков.

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Комментарии
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Dash45
про себя пусть не забудет!
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