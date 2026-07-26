Путин в Санкт-Петербурге выделил значение ВМФ для операций СВО

Президент России Владимир Путин в День ВМФ в Санкт-Петербурге отметил важность Военно-морского флота в обеспечении безопасности страны и роли в Специальной военной операции, подчеркнув значимость морской составляющей ядерной триады.
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