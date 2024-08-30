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В Евросоюзе держат удар

В Евросоюзе держат удар

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Уходящий в октябре в отставку глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил радикальнее многих, потребовав разрешить ВСУ бить западным оружием по объектам в глубине России и отправить на Украину европейских военных инструкторов 4,1K прочтений Вчера В Брюсселе 29 августа состоялась неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС, на которой собравшимся дипломатам после долгого перерыва пришлось обсуждать сразу несколько острых вопросов, накопившихся за время августовского перерыва.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Боррелиоз нужно лечить,а то потом с мозгами плохо будет.....
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21 час.

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