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Никаких переездов! Китайский совет дня на среду, 23 февраля

Никаких переездов! Китайский совет дня на среду, 23 февраля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 23 февраля? В среду поспешите закончить важные дела, начатые накануне.

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