В России рассказали об улучшении в системе онкослужбы после разрыва с Западом

Главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что после разрыва отношений с западными странами отечественная онкологическая служба только улучшила работу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии