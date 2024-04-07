Шанхай: снижение налоговой нагрузки на местный бизнес

Шанхай последовательно облегчает налоговое бремя для местного бизнеса. В 2023 году налоговая нагрузка на предпринимателей снизилась на 131 млрд юаней, или на 18 млрд долларов Китайцы бьются за добавленную стоимостьчитайте на monocle.