Шанхай: снижение налоговой нагрузки на местный бизнес

Шанхай последовательно облегчает налоговое бремя для местного бизнеса. В 2023 году налоговая нагрузка на предпринимателей снизилась на 131 млрд юаней, или на 18 млрд долларов Китайцы бьются за добавленную стоимостьчитайте на monocle.
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