Российские солдаты заставили украинских бойцов бежать и уничтожили дрон Вооруженных сил Украины, известный как “Баба Яга”, на авдеевском участке, как сообщает Telegram-канал “Операция Z: Военкоры Русской Весны”.
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