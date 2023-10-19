Полковник назвал срок обучения российских военных борьбе с ракетами ATACMS

Военные Вооруженных сил (ВС) РФ смогут быстро освоить способы противодействия поставленным Украины американским дальнойбойным ракетам ATACMS, считает военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
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