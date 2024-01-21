Журавлев: из-за благотворительности Зеленской ее муж резко вырос в доходах

Как сообщили российские ресурсы, жена Зеленского Елена вызвала шквал ненависти у украинцев, поскольку опубликовала на своей странице в экс-Твиттере сообщение о том, что «демократии всего мира вдохновляются Украиной».
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