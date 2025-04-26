Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    При некоторой фантазии, эту тату несложно "исправить" на что-то более нейтральное. А "память" у этой дуры будет тепер...Полицейский увиде...
  • Светлана Ефименко
    НАМ МУСУЛЬМАН НЕ ПОНЯТЬ, А ИМ НАС НЕ ПОНЯТЬ ПОТОМУ И ПРОИСХОДЯТ СТЫКОВКИ А ЧТО НАША МОЛОДЕЖЬ ВСЕГДА БЫЛА ЧЕРЕЗ ЧУР В...«Началась джахили...
  • Валентин Щербаков
    Всё это долгоиграющая пластинка, укро-американский спектакль в пользу русофобов Трампа и кокаинового недоноска Зеленс...Трамп не бросит У...

Утка про «2% отечественных станков»

Утка про «2% отечественных станков»

Журналисты «Ведомостей» бездумно перепечатали очередную страшную цифру про «Гибнущую Россию». Россия якобы произвела 11 тысяч станков, тогда как русские предприятия купили 693 тысячи станков, так что получается, мы произвели сами только жалкие 2% (ссылка).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх