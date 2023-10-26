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Военное обозрение

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Глава МИД Ирана призвал ООН немедленно привлечь Израиль к ответственности за военные преступления в Газе

Глава МИД Ирана призвал ООН немедленно привлечь Израиль к ответственности за военные преступления в Газе

Управление верховного комиссара ООН по правам человека должно принять меры по защите мирного населения сектора Газа и привлечь Израиль к ответу за совершенные им военные преступления на территории палестинского анклава.

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