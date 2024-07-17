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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энцо извинился за расистскую кричалку в адрес сборной Франции: «Меня захлестнула эйфория. Это видео не отражает ни моих убеждений, ни мой характер» 

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах «трехцветных».

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