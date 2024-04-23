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Телеканал «Моя Планета»

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Как из Петербурга доехать до Петрозаводска?

Как из Петербурга доехать до Петрозаводска?

Из Петербурга в Петрозаводск можно добраться на самолете — в пути 45 минут, поездом — в пути 7-9 часов, на Ласточке — в пути 5 часов 25 минут, на машине по трассе М10 — 9-10 часов в пути или на автобусе — 10-12 часов.

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