Как из Петербурга доехать до Петрозаводска?

Из Петербурга в Петрозаводск можно добраться на самолете — в пути 45 минут, поездом — в пути 7-9 часов, на Ласточке — в пути 5 часов 25 минут, на машине по трассе М10 — 9-10 часов в пути или на автобусе — 10-12 часов.