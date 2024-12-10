Хлои Кардашьян в кружевных колготках приняла откровенную позу на фото

Американская телезвезда Хлои Кардашьян в откровенном наряде приняла откровенную позу на фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).