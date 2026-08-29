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Царьград

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Туман-убийца накроет Петербург: МЧС предупредило об опасности, о которой молчат синоптики

Туман-убийца накроет Петербург: МЧС предупредило об опасности, о которой молчат синоптики

Утро субботы для жителей Северной столицы и окрестностей может начаться с опасного сюрприза. Синоптики и спасатели бьют тревогу: на Петербург и Ленобласть опустится такой густой туман, что видимость на отдельных участках упадёт до нуля.

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