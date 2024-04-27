Пермяка приговорили у уголовному сроку за ДТП, в котором погибла его мать

Было установлено, что он сел за руль в состоянии наркотического опьянения.Трагедия произошла в конце ноября прошлого года, когда 25-летний фермер и его мать ехали на «Газели» домой из Добрянки, где они продавали свою продукцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии