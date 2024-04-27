Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Русский Империалист
    Идти на поводу чёрной плесени, заместить всех русских  и установить средневековье, замедлить экономическое развитие и...Русским шлют недо...
  • Юрис Хартманис
    Даже представить тяжело-что ему пожелать…"Богатырь" издева...
  • Алекс Сэм
    А почему только таджики? Остальные среднеазиаты чем лучше? Тоже на х**Едут семьями, аул...

Пермяка приговорили у уголовному сроку за ДТП, в котором погибла его мать

Пермяка приговорили у уголовному сроку за ДТП, в котором погибла его мать

Было установлено, что он сел за руль в состоянии наркотического опьянения.Трагедия произошла в конце ноября прошлого года, когда 25-летний фермер и его мать ехали на «Газели» домой из Добрянки, где они продавали свою продукцию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх