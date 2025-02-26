ИА REX «Разрешение» муфтия Москвы ДУМ РФ Шамиля Аляутдинова на совершение намаза в православных церквях - это уже не просто история с картиной «Битва на реке Калка» и даже не одобрение многоженства или ношения никабов, это куда более глубокая провокация с возможными очень серьезными и разрушительными последствиями, заявил член СПЧ Кирилл Кабанов, сообщает REX.
«Выселить»: мусульманам разрешили намаз в православных храмах
Комментарии
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Vladimir Kurbatov
Самое правильное было бы -- запретить всю религию. Всю! От ней войны начинаются, и любые конфликты. А сколько попов и муфтиев перестанут заниматься х.... Сколько рабочих рук появится! Словом, сколько проблем решится! Вот только эту проблему надо решиться решить!
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1 д.
Амара Карпова
Рыба гниет с головы💯кто то вверху разрешил🤬
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1 д.
СБ
Слава Белый
Всё зависит от власти! Всегда! Какой правитель, такая и жизнь в стране. Если президент целует Коран, а после идёт в церковь, то что вы хотите?
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1 д.
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