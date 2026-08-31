Смертоносный челлендж - у девочек-убийц из Кабаново нашли список жертв. 12-летний мальчик был лишь началом, утверждают местные, которые до сих пор не могут отправиться от трагедии, которая потрясла всю Россию.
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