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Царьград

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У девочек-убийц из Кабаново нашли список жертв: 12-летний мальчик был лишь началом

У девочек-убийц из Кабаново нашли список жертв: 12-летний мальчик был лишь началом

Смертоносный челлендж - у девочек-убийц из Кабаново нашли список жертв. 12-летний мальчик был лишь началом, утверждают местные, которые до сих пор не могут отправиться от трагедии, которая потрясла всю Россию.

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