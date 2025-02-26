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Эксперт назвал россиянам три причины маленьких пенсий

Эксперт назвал россиянам три причины маленьких пенсий

Три распространенных ошибки могут допустить жители России при планировании выхода на пенсию. Такое заявление сделал кандидат экономических наук Игорь Балынин, передает &quot;ФедералПресс&quot; со ссылкой на &quot;Газету.

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