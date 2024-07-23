В Иванове со -летним юбилеем поздравили Милитину Николаевну Разгуляеву

В Иванове со -летним юбилеем поздравили Милитину Николаевну РазгуляевуВо вторник 23 июля ветерану Великой Отечественной войны и труженице тыла Милитине Николаевне начальник городского управления социальной защиты населения Любовь Семенова и председатель ТОС «Чкаловский» Марина Римская вручили поздравительное письмо из Кремля от Президента РФ Владимира Путина, а также пожелания здоровья и благополучия, цветы и подарок от временно исполняющий полномочия главы областного центра Александра ШаботинскогоРазгуляева Милитина Николаевна родилась в 1924 году в деревне Дегтярёво Палкинского района Костромской области.