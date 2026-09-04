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На трассе Актау–Жетыбай полицейские помогли потерявшей сознание девочке

На трассе Актау–Жетыбай полицейские помогли потерявшей сознание девочке

Сотрудники патрульной полиции Мангистауской области помогли подростку, которая потеряла сознание во время поездки по трассе Актау–Жетыбай, передает inAktau.

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