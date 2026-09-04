На трассе Актау–Жетыбай полицейские помогли потерявшей сознание девочке

Сотрудники патрульной полиции Мангистауской области помогли подростку, которая потеряла сознание во время поездки по трассе Актау–Жетыбай, передает inAktau.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Глава государства...
- M Волонтеры требуют...
- В Актау открылся ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым