МО Литвы заявило о планах купить оружие у Киева на €20 млн для передачи его ВСУ

На встрече министра нацобороны Литвы Довиле Шакалене, старшего советника президента Украины Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александра Камышина и министра стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина была достигнута предварительная договоренность о закупке Вильнюсом украинского оружия на €20 млн для последующей его передачи украинской армии.