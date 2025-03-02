МО Литвы заявило о планах купить оружие у Киева на €20 млн для передачи его ВСУ

На встрече министра нацобороны Литвы Довиле Шакалене, старшего советника президента Украины Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александра Камышина и министра стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина была достигнута предварительная договоренность о закупке Вильнюсом украинского оружия на €20 млн для последующей его передачи украинской армии.
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