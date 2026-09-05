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Аргументы и Факты

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Мерц в истерике, выкололи «глаза» НАТО: главная новость СВО 5 сентября

Мерц в истерике, выкололи «глаза» НАТО: главная новость СВО 5 сентября

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве и области 4 и 5 сентября. После одного из ударов серьезный пожар начался в киевском аэропорту Жуляны.

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