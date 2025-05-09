Несмотря на масштабные перекрытия, дороги в Петербурге свободны. Пробки Яндекс оценивает в 2 балла. Немного плотно юге КАД.
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Несмотря на масштабные перекрытия, дороги в Петербурге свободны. Пробки Яндекс оценивает в 2 балла. Немного плотно юге КАД.