Продавцов маркетплейсов могут обязать поддерживать «Почту России»

Налоговые отчисления продавцов товаров на крупных маркетплейсах предложили направить на поддержку работы «Почты России» в убыточных регионах, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии