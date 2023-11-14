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Продавцов маркетплейсов могут обязать поддерживать «Почту России»

Продавцов маркетплейсов могут обязать поддерживать «Почту России»

Налоговые отчисления продавцов товаров на крупных маркетплейсах предложили направить на поддержку работы «Почты России» в убыточных регионах, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).

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