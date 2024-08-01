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Новые правила для новых граждан РФ, друзья из Индонезии, палестинский митинг в Киеве

Новые правила для новых граждан РФ, друзья из Индонезии, палестинский митинг в Киеве

© РИА Новости . Григорий Сысоев Новых граждан России обяжут вставать на воинский учет; последствия убийства одного из лидеров ХАМАС; отношения между Россией и Индонезией Мигранты и гаджеты Госдума РФ проголосовала за ряд общественно значимых законов, в частности, в отношении трудовых мигрантов и иностранцев на территории России, а также, иностранных граждан, которые приобретают российское гражданство.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Как не хочет США войны на БВ, она все равно начнется. И придется США в нее ввязнуть.
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9 час.

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