Макаревич* заявил, что считает дни до победы Украины

Об этом музыкант рассказал пранкерам Вовану и Лексусу Пранкеры Вован (настоящее имя Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) смогли разыграть музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) от имени президента Украины Владимира Зеленского, пишет «РИА Новости».