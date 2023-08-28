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Василевский, Шестеркин, Сорокин вошли в топ-3 лучших вратарей НХЛ по версии сайта лиги, Георгиев – 8-й

НХЛ на официальном сайте опубликовала десятку лучших голкиперов лиги. Возглавил рейтинг вратарь «Тампы» Андрей Василевский.

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