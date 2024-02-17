Стиль авангард в интерьере: фото дизайна, советы по оформлению, меблировка

Авангард в интерьере позволяет владельцам квартиры или дома проявить свои творческие способности. Ведь этот стиль основан на различных экспериментах: это и новый подход к оформлению жилища, и новое видение на привычные стили.
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