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Стиль авангард в интерьере: фото дизайна, советы по оформлению, меблировка

Авангард в интерьере позволяет владельцам квартиры или дома проявить свои творческие способности. Ведь этот стиль основан на различных экспериментах: это и новый подход к оформлению жилища, и новое видение на привычные стили.

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