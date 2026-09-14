В России предложили расширить право на самооборону при незаконном проникновении в жилище

В России предложили расширить право на самооборону, освободив граждан от уголовной ответственности за превышение необходимой обороны в случае защиты себя или близких от лица, незаконно проникшего в жилище.
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