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Аферисты предлагают оформить выплату ко Дню пожилого человека

Аферисты предлагают оформить выплату ко Дню пожилого человека

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Мошенники начали выдавать себя за представителей Социального фонда России и предлагать пенсионерам оформить выплату ко Дню пожилого человека, который отмечают 1 октября.

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