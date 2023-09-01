"УГРОЖАЮТ ДЕТЯМ, НАСИЛУЮТ ЖЕНЩИН": РЕЗИДЕНЦИЮ СОВЕТСКОЙ ЭЛИТЫ ЗАНЯЛИ МИГРАНТЫ

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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ЛМ
Лена Медвежонок
А кого вы тогда называете ишачьем?
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6 мин.
Александр
Александра Руса, этакого &quot;в жопу русского&quot;,извините за выражение.
Ответить
4 мин.
ЛМ
Лена Медвежонок
Простите! Просто я часто такие слова слышу и вижу в адрес мусульман. От этого так и отреагировала.
Ответить
1 мин.

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