"УГРОЖАЮТ ДЕТЯМ, НАСИЛУЮТ ЖЕНЩИН": РЕЗИДЕНЦИЮ СОВЕТСКОЙ ЭЛИТЫ ЗАНЯЛИ МИГРАНТЫ

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯОбществоПодписаться"УГРОЖАЮТ ДЕТЯМ, НАСИЛУЮТ ЖЕНЩИН": РЕЗИДЕНЦИЮ СОВЕТСКОЙ ЭЛИТЫ ЗАНЯЛИ МИГРАНТЫФОТО: ЦАРЬГРАД ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Вслед за Котельниками мигранты оккупировали ещё один населённый пункт в Подмосковье.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЛМЛена МедвежонокА кого вы тогда называете ишачьем?Ответить6 мин.АлександрАлександра Руса, этакого "в жопу русского",извините за выражение.Ответить4 мин.ЛМЛена МедвежонокПростите! Просто я часто такие слова слышу и вижу в адрес мусульман. От этого так и отреагировала.Ответить1 мин.
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