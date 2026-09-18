Генрика Абрамяна задержали в Армении за коррупционные нарушения

В Армении задержали Генрика Абрамяна, брата экс-премьера Овика Абрамяна, по подозрению в коррупции. Это не первое его задержание: в 2018 году его обвиняли в хранении оружия.
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