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Царьград

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Генрика Абрамяна задержали в Армении за коррупционные нарушения

Генрика Абрамяна задержали в Армении за коррупционные нарушения

В Армении задержали Генрика Абрамяна, брата экс-премьера Овика Абрамяна, по подозрению в коррупции. Это не первое его задержание: в 2018 году его обвиняли в хранении оружия.

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