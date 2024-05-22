Пока весь мир следит за очень важными событиями, и гадает быть ли большой войне, весьма интересная новость пришла из Монголии, хотя в России об этом предпочитают не говорить … Великий хурал Монголии, или Госдума по нашему, после почти 30-летнего обсуждения принял закон о Фонде национального благосостояния (ФНБ), согласно которому все жители получат равный доход от использования природных ресурсов этой страны.
Как Монголия преподала России важный урок
Комментарии
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Ингерман Ланская
ну, примерно, 10 тугриков в год на нос... или 50 коп. в рублях..... зажируют
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1 час.
сергей максимов
Наши му.....ки никогда не пойдут на такой шаг. Хотя такие законы приняты не только в Монголии. Наши "глисты" всё никак не наедятся!!!
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24 мин.
ВМ
Василий Михалченко
Какой то стремный урок.... а автор попахивает чем то не свежим
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24 мин.
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