Тренер "Спартака" Станкович отказался говорить о судействе в игре с "Ахматом"

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович, который возглавил команду летом 2024 года, заявил, что не намерен комментировать судейство после матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом", чтобы не получить дисквалификацию.
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