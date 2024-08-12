Тренер "Спартака" Станкович отказался говорить о судействе в игре с "Ахматом"

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович, который возглавил команду летом 2024 года, заявил, что не намерен комментировать судейство после матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом", чтобы не получить дисквалификацию.